مكافأة نصف مليون جنيه.. اتحاد الكرة يكرم الفرق الصاعدة للدوري الممتاز

يذكر أن فريق حرس الحدود هبط رسميًا إلى دوري الدرجة الثانية برفقة نادي مصر وطنطا. وحافظ الزمالك على حظوظه لضمان المركز الثاني في نهاية الموسم الجاري وسيتم خصم 3 نقاط إضافية من الأبيض بنهاية الموسم الجاري كعقوبة لانسحابه أمام الأهلي في الدور الأول. ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على حرس الحدود: 1- الأهلي، المركز الأول، 86 نقطة. 2- الزمالك، المركز الثاني، 68 نقطة. 3- بيراميدز، المركز الثالث، 64 نقطة. 4- المقاولون العرب، المركز الرابع، 53 نقطة. 5- سموحة، المركز الخامس، 47 نقطة. 6- إنبي، المركز السادس، 45 نقطة. 7- المصري البورسعيدي، المركز السابع، 42 نقطة. 8- مصر للمقاصة، المركز الثامن، 40 نقطة. 9- الإنتاج الحربي، المركز التاسع، 40 نقطة. 10- الاتحاد السكندري، المركز العاشر، 39 نقطة. 11- الإسماعيلي، المركز الحادي عشر، 38 نقطة. 12- طلائع الجيش، المركز الثاني عشر، 38 نقطة. 13- نادي أسوان، المركز الثالث عشر، 37 نقطة. 14- وادي دجلة، المركز الرابع عشر، 35 نقطة. 15- الجونة، المركز الخامس عشر، 34 نقطة 16- حرس الحدود، المركز السادس عشر، 30 نقطة. 17 نادي مصر، المركز السابع عشر، 21 نقطة. 18- طنطا، المركز الثامن عشر، 19 نقطة.

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