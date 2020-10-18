وزير الشباب ومنسق صندوق الامم المتحدة للسكان يطلقان مباردة لا للتحرش

اطلق الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بحضور ريتشارد ديكتس منسق صندوق الامم المتحدة للسكان ، ومنال عيد مسؤول الشباب بصندوق الامم المتحدة للسكان UNFPA، ومحمد صبيح رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج مبادرة "لا للتحرش".
وأكد وزير الشباب والرياضة، أن ظاهرة التحرش والعنف ضد المرأة ظاهرة عالمية ، ولكنها فى مصر لاتحتل نسب عالية مقارنة بباقى الدول ، ولا يخفى على احد اهتمام الرئيس السيسي والقيادة بالمرأة ، وقد خرج ذات مرة للاعتذار عن ما حدث من عنف لاحد السيدات.
من جانبه ، أكد ريتشارد ديكتس ، انه منبهر بكيفية الربط بين الرياضة عامة والكيك بوكسينج خاصة ، مع توعية الفتيات ضد التحرش والعنف ، قائلا: انه ليس من حق اى فرد ان يستخدم العنف ضد السيدات.
وأضاف ريتشارد خلال مؤتمر تدشين مبادرة لا للتحرش ان المبادرة وهذا البرنامج يعلم الناس كيفية السلام مع النفس وعدم استخدام العنف مع الآخرين.
ومن جانبها قالت منال عيد مدير برامج الشباب بصندوق الامم المتحدة للسكان ، ان دور الادارة فى صندوق الامم المتحدة ليس التوعية فى امور الصحة والانجاب بل التوعية فى الدفاع عن النفس خاصة التحرش ، حيث ستقوم هذه المبادرة بتعليم الفتيات حماية نفسها باستخدام مهارات رياضية حتى تختفي الظاهرة من المجتمع.
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