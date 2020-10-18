الرياضة

مرتضى منصور يحسم الجدل حول استقالته من رئاسة نادي الزمالك

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شدد المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على عدم صحة الشائعات التي ترددت في الساعات الماضية بتقديمه استقالته من منصبه.

وقال مرتضى منصور للموقع الرسمي لنادى الزمالك: "لم ولن أستقيل من رئاسة نادي الزمالك".

وأتم رئيس نادي الزمالك: “أصحاب هذه الشائعات يحاولون هز استقرار النادي وهم عملاء قطر في مصر”.

وفي السياق أكد مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، أمام محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، في جلسة الطعن علي قرار اللجنة الأولمبية التي ألزمت نادي الزمالك بعقد جمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد، أنه لن يسمح بالمساس بكيان نادي الزمالك، وذلك بعد أن ترك النادي ممدوح عباس مدينا بمليار جنيه. 

وأضاف أنه قام ببنائه من جديد ليكون ناديا كبيرًا، فضلًا عن قدرته على إدخال ٩١ مليون جنيه بحساب النادي بعد أن تولى رئاسته، كما أن قرار اللجنة غير دستوري لامتلاكه حصانة برلمانية، ولا يوجد نص بلائحة اللجنة الأولمبية يعاقب رؤساء الأندية. 

وعقب انتهاء حديثه أمام، نشبت مشادة كلامية بين مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، ومحامي اللجنة الأولمبية بعد اتهامه للأخير بالتزوير، ما دفع رئيس المحكمة لرفع الجلسة لإصدار القرار.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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