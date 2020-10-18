مرتضى منصور يحسم الجدل حول استقالته من رئاسة نادي الزمالك

شدد المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على عدم صحة الشائعات التي ترددت في الساعات الماضية بتقديمه استقالته من منصبه.

وقال مرتضى منصور للموقع الرسمي لنادى الزمالك: "لم ولن أستقيل من رئاسة نادي الزمالك".

وأتم رئيس نادي الزمالك: “أصحاب هذه الشائعات يحاولون هز استقرار النادي وهم عملاء قطر في مصر”.