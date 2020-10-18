شدد المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على عدم صحة الشائعات التي ترددت في الساعات الماضية بتقديمه استقالته من منصبه.
وقال مرتضى منصور للموقع الرسمي لنادى الزمالك: "لم ولن أستقيل من رئاسة نادي الزمالك".
وأتم رئيس نادي الزمالك: “أصحاب هذه الشائعات يحاولون هز استقرار النادي وهم عملاء قطر في مصر”.
وفي السياق أكد مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، أمام محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، في جلسة الطعن علي قرار اللجنة الأولمبية التي ألزمت نادي الزمالك بعقد جمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد، أنه لن يسمح بالمساس بكيان نادي الزمالك، وذلك بعد أن ترك النادي ممدوح عباس مدينا بمليار جنيه.
وأضاف أنه قام ببنائه من جديد ليكون ناديا كبيرًا، فضلًا عن قدرته على إدخال ٩١ مليون جنيه بحساب النادي بعد أن تولى رئاسته، كما أن قرار اللجنة غير دستوري لامتلاكه حصانة برلمانية، ولا يوجد نص بلائحة اللجنة الأولمبية يعاقب رؤساء الأندية.
وعقب انتهاء حديثه أمام، نشبت مشادة كلامية بين مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، ومحامي اللجنة الأولمبية بعد اتهامه للأخير بالتزوير، ما دفع رئيس المحكمة لرفع الجلسة لإصدار القرار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مرتضى منصور يحسم الجدل حول استقالته من رئاسة نادي الزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.