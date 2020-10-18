الدوري الإنجليزي.. شيفيلد يونايتد يخطف تعادلا قاتلا من فولهام .. فيديو

حسم التعادل الإيجابي 1 - 1، مباراة شيفيلد يونايتد وتوتنهام، ضمن منافسات الجولة الخامسة، من مسابقة الدوري الإنجليزي " بريميرليج".

تقدم فولهام عن طريق أديمولا لوكمان الذي راوغ دفاعات شيفيلد بكل سهولة وسدد الكرة قوية في المرمى لتسكن الشباك في الدقيقة 77 من عمر المباراة.

وفي الدقيقة 85 تمكن شيفيلد من تسجيل هدف التعادل من ركلة جزاء، سددها بيلي شارب في منتصف المرمى.

وبهذه النتيجة حصد شيفيلد يونايتد أول نقطة له في مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم ليرتقي إلى المركز الـ17 بفارق الأهداف عن فولهام صاحب المركز الـ 19.

ويعد أستون فيلا الفريق الوحيد الذي لم يفقد أي نقطة في الدوري الإنجليزي حتى الآن في مسابقة الدوري الإنجليزي، حيث لعب 3 مباريات فاز بهم جميعا، وتتبقى له مباراة مؤجلة أمام مانشستر سيتي.

يذكر أن الحكومة البريطانية تراجعت مؤخرا عن قرار عودة الجماهير إلى مباريات الدوري الإنجليزي خلال شهر أكتوبر الحالي، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" في المدرجات.