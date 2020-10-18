تقدم فولهام عن طريق أديمولا لوكمان الذي راوغ دفاعات شيفيلد بكل سهولة وسدد الكرة قوية في المرمى لتسكن الشباك في الدقيقة 77 من عمر المباراة.
وفي الدقيقة 85 تمكن شيفيلد من تسجيل هدف التعادل من ركلة جزاء، سددها بيلي شارب في منتصف المرمى.
وبهذه النتيجة حصد شيفيلد يونايتد أول نقطة له في مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم ليرتقي إلى المركز الـ17 بفارق الأهداف عن فولهام صاحب المركز الـ 19.
ويعد أستون فيلا الفريق الوحيد الذي لم يفقد أي نقطة في الدوري الإنجليزي حتى الآن في مسابقة الدوري الإنجليزي، حيث لعب 3 مباريات فاز بهم جميعا، وتتبقى له مباراة مؤجلة أمام مانشستر سيتي.
يذكر أن الحكومة البريطانية تراجعت مؤخرا عن قرار عودة الجماهير إلى مباريات الدوري الإنجليزي خلال شهر أكتوبر الحالي، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" في المدرجات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الدوري الإنجليزي.. شيفيلد يونايتد يخطف تعادلا قاتلا من فولهام .. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.