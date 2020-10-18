شاهد .. رأي الشارع في صعود بعض الأندية إلى الدوري الممتاز

بين الصعود والهبوط و المنافسات التى لا تنتهى فى الدورى المصرى لكرة القدم ، تظهر قوة الفرق بعضها البعض، فمن يؤدى بجدارة وينافس بقوة يصعد فى الدورى ومن يستكين ينهزم ، ومع هذا وذاك صعدت عدة فرق من الأندية المقيدة بالدرجة الثانية كغزل المحلة والبنك الأهلى وسيراميكا كليوباترا ومن المتوقع مشاهدة أداء مختلف منهم فى الفترة القادمة.

لذا رصدت عدسة دوت الخليج آراء الجماهير فى أداء الأندية درجة ثانية بالدورى...

في البداية ، قال عبد الرحمن أحمد ، إن اجتهاد هذه الأندية وتنظيم خطتها هو السبب فى صعودها بالدورى الممتاز ، مضيفا أنه يجب على الجماهير ان تتفاعل مع تقدم أداء هذه الأندية لإحتمالية وجود

مواهب تخدم المنتخب المصرى.

وقال سيد عبد المنعم ، ان غزل المحلة سيؤدى أداء هائل لأنه معتاد على المنافسة فى الدورى الممتاز، حيث حصل عليه أكثر من ١٣ مرة فى تاريخه.

وعلق أحمد عبد الحميد، أن التمرين البدنى ومراقبة أداء كل لاعب وتخليل نقاط ضعفه و قوته سيطور من أداء الأندية الدرجة الثانية بشكل عام حتى يستطيعوا مجابهة الأندية الكبرى كالاهلى والزمالك.

وأضاف خالد حازم، ان النادى الذى تفاجئ بصعوده الكثير هو نادى البنك الاهلى، حيث ادى اداء ممتاز مضيفا ان الجماهير تريد صعود غزل المحلة لما له من شعبية وتاريخ فى هذا الدورى.

وقال ان هذه الأندية اجتهدت ومن حقهم الصعود بجدارة لمجهودهم، ويتوقع ان يتقدم غزل المحلة فى الدورى وينافس الفرق الكبرى.