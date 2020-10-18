الإعلان الرسمي غدا.. محمد يوسف يقترب من تدريب البنك الأهلي

اقترب محمد يوسف المدير الفنى السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى من تدريب فريق البنك الأهلى الصاعد حديثا للدوري الممتاز .

وشهدت الأيام القليلة الماضية مفاوضات مكثفة من قبل مسئولى البنك الأهلى مع محمد يوسف لإقناعه بتدريب الفريق الصاعد حديثا للدوري الممتاز ، واقتنع محمد يسوف بالفكرة خاصة بعد تقديم رؤية جيدة له من قبل المسئولين .

وقرر مسئولو البنك الاهلى عقد مؤتمر صحفي غدا للإعلان الرسمي عن اسم المدير الفنى الجديد الذى سيقود الفريق بالدوري الممتاز خلال املوسم الكروى المقبل .

وكان عيد مرازيق المدير الفنى للبنك الأهلى تقدم باستقالته من تدريب الفريق بعد الصعود للدوري الممتاز ، ويعد محمد يوسف واحدا من المدربين أصحاب القدرات الجيدة والمتوج من قبل مع الأهلى بلقبي دوري أبطال إفريقيا والدوري الممتاز .