علي فرج يستعيد صدارة التصنيف العالمي للإسكواش

استعاد لاعب نادي وادي دجلة علي فرج، صدارة التصنيف العالمي وذلك حسب تصنيف الاتحاد الدولي للإسكواش، بعد تتويجه ببطولة مصر الدولية للإسكواش وذلك بعد فوزه علي اللاعب طارق مؤمن المصنف الرابع عالميًا في مباراة قوية انتهت بنتيجة 3-0 .

وسيتم إعلان اللاعب علي فرج بأنه الاول عالميًا في بداية شهر نوفمبر 2020 وذلك مع التحديث الجديد للتصنيف الدولي، كما صرح اللاعب علي فرج فور فوزه بالبطولة بأنه ممتن بالفوز ببطولة من أقوى البطولات عالميًا وبطولة من أقوى البطولات في مصر التي أهلته باستعادة صدارة التصنيف العالمي كما وجه الشكرلمدربيه وأندية وادي دجلة لما يقدموه من دعم في مسيرته الرياضيه.