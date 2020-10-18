اجتماع عاجل في الكاف لتأجيل مباراة حسنية أغادير ونهضة بركان بسبب كورونا

وتلقى الاتحاد الإفريقي إخطارا رسميا من قبل نادى حسنية أغادير المغربي أكد خلاله تعرض 7 لاعبين من صفوفه بالإصابة بفيروس كورونا مطالبا بتأجيل مباراته أمام نهضة بركان .

وتنص لوائح الكاف المنظمة لمباريات نصف نهائى أبطال إفريقيا، إصابة أكثر من 5 لاعبين بالكورونا من أجل إلغاء المباراة وهو الأمر الذى يشير إلى أن مباراة حسنية أغادير ونهضة بركان فى طريقها للتأجيل.

وفى حالة إصابة أقل من 5 لاعبين فى فريق واحد تقام المباراة بشكل طبيعى دون أى تأجيل، وقام الكاف بإخطار الفرق الأربعة الأهلى والزمالك والوداد والرجاء أطراف المربع الذهبى لأبطال إفريقيا بهذه اللائحة ووافق عليها الجميع بالفعل.