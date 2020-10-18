تعثر انتقال عمر خربين إلى الزمالك لهذا السبب

أكد تقرير صحفي سعودي، أن السوري عمر خربين مهاجم الهلال، سيستمر في صفوف فريقه هذا الموسم، بعد تعثر انتقاله إلى نادي الزمالك بسبب المغالاه المالية.

ووفقًا لصحيفة البلاد، فإن تعثر انتقال عمر خربين للزمالك بسبب المبلغ المالي الذي طلبته إدارة الهلال لاتمام انتقاله إلى القلعة البيضاء.

وتابعت: "خربين خرج من حسابات المدرب الروماني رازفان لوشيسكو خلال منافسات الموسم المقبل، وكان قريبا من الانتقال للزمالك، لكن إدارة الهلال كانت ترغب في تجديد عقد المهاجم السوري، ثم إعارته، ولكن إدارة الزمالك رفضت لرغبتها في ضم اللاعب بصورة نهائية، وإدارة الهلال من جانبها ترفض التخلي عنه بشكل مجاني".