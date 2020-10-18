وزير الشباب والرياضة يعلن تحقيق مصر لإنجاز جديد فى موسوعة جينيس للأرقام القياسية

أعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن حصول مصر على رقم قياسي عالمي جديد بموسوعة جينيس ريكور العالمية بتسجيل أكبر لاعب مصري فى كرة القدم على مستوى العالم بالموسوعة "المهندس/ عز الدين بهادر" والذي يبلغ من العمر 75 عامًا كأكبر لاعب في العالم بعد أن أنهي الاتحاد المصري لكرة القدم إجراءات تسجيله في يناير الماضي إثر تعاقد نادي 6 أكتوبر بالدرجة الثالثة معه.

وسلم وزير الشباب والرياضة شهادة موسوعة جينيس ريكورد العالمية إلى اللاعب عز الدين بهادر بعد تسجيله بالموسوعة عقب مشاركته فى مباراة فريقه أمام نادى العياط الرياضي والتى أقيمت بالمركز الأوليمبي بالمعادى بحضور أعضاء اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، ومجلس إدارة نادي 6 أكتوبر، ومجموعة من أفراد أسرة اللاعب.

وقدم وزير الشباب والرياضة التهنئة إلى اللاعب عز الدين بهادر لتحقيقه رقم قياسي عالمي بالتسجيل بموسوعة جينيس فى إنجاز جديد يضاف إلى منظومة الرياضة المصرية بصفة عامة وكرة القدم المصرية بصفة خاصة، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح مع فريقه خلال الفترة المقبلة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن الرياضة المصرية باتت متميزةً على مستوى العالم في مختلف الفعاليات الدولية، وتقديم أبطال مصر لأداء مميز يبهر الجميع، ويعكس مدى التقدم والتطور الذى لحق بالرياضة المصرية في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يقدم كل الدعم والمساندة لأبناء مصر في مختلف المجالات.

وأوضح وزير الشباب والرياضة تقديم الوزارة كل الدعم والرعاية للاعبين بمختلف الألعاب الرياضية، ومساندتهم ومؤازرتهم من أجل تحقيق الإنجازات لمصر فى شتي المحافل الدولية، لافتًا إلى الدعم الذى قدمته الوزارة للاعب عز الدين بهادر بالتنسيق مع اتحاد الكرة ونادى 6 أكتوبر من أجل إنهاء كل الاشتراطات الخاصة بتسجيله كأكبر لاعب عمرًا فى العالم فى موسوعة جينيس العالمية.

كما نوه الوزير إلى نجاح مصر مؤخرًا في تحقيق رقم قياسي عالمي بموسوعة جينيس ريكورد العالمية من خلال تصميم كلمة سلام (Peace) بـ 501 سترة نجاة فى مدينة الإسماعيلية ضمن الاحتفالات بيوم السلام العالمى في ضوء الإنجازات المتتالية التي تحققها الرياضة المصرية.

وكشف "صبحي" أن الرياضة المصرية تعيش فترة مليئة بالإنجازات على مختلف الأصعدة بفضل تكاتف جميع أطراف المنظومة الرياضية، وحرص اللاعبين على التمثيل المشرف لمصر فى جميع المنافسات، والفوز بها، مبينًا أن الوزارة واللجنة الأوليمبية والاتحادات الرياضيية يتابعون عن كثب استعداد لاعبي مصر لمختلف البطولات الدولية المقبلة والتشجيع على الفوز بألقابها فى ضوء النجاحات والإنجازات التى يسطرونها فى سجل الرياضة المصرية.