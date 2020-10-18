أخبار الرياضة.. سر إيقاف مرتضى منصور 4 سنوات.. أول تعليق من الكاف بعد فوز الأهلي على الوداد

نشر موقع "دوت الخليج" على مدار اليوم، الأحد، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:

كشف المهندس شريف العريان أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية، كواليس قرار إيقاف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لمدة 4 سنوات مقبلة ومنعه من مزاولة مهامه.

علق الإتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، على مباراة النادي الأهلي والوداد المغربي، والتي انتهت بفوز الأول بهدفين دون رد، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ليقترب بقوة من التأهل إلى نهائي البطولة.

علق الإعلامى أحمد شوبير على نتيجة مبارة الأهلى والوداد المغربى فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا التى انتهت بفوز الأهلى المصرى بهدفين دون رد.

أكد الخبير التحكيمي المغربي محمد الموجه، أن ركلة الجزاء التي حصل عليها الوداد في مباراته ضد الأهلي كانت صحيحة.

خسر شوقي السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك السابق، رهانه مع الإعلامى مهيب عبدالهادى بعد فوز الأهلى على حساب الوداد المغربي بعقر داره بهدفين دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما فى ذهاب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا.

أبدى بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي سعادته بالفوز على الوداد المغربي بهدفين دون رد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمس.

استقر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو على تشكيل فريقه لمواجهة الرجاء اليوم بملعب محمد الخامس فى إطار ذهاب الدور قبل النهائى من منافسات دوري أبطال إفريقيا.



احتفل نادي ليفربول الإنجليزي بدخول النجم المصري محمد صلاح نادي المائة، بعد تسجيله هدفا في شباك إيفرتون، أمس، السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإنجليزي.