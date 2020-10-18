الأهلي يتخطى الوداد بثنائية في عقر داره ويضع قدما في النهائي

الدار البيضاء ـ أ.ف.ب: فكّ المدرب الجنوب الأفريقي للأهلي المصري بيتسو موسيماني عقدة ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، بعدما قاد فريقه الجديد للتغلب على مضيفه الوداد البيضاوي المغربي 2-صفر، امس الاول في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم. وسجل الهدفين محمد مجدي “أفشة”(3) والتونسي علي معلول (62 من ركلة جزاء).وبهذه النتيجة وضع الأهلي قدما في النهائي، فيما يقام لقاء الإياب يوم الجمعة المقبل على ملعب “ستاد القاهرة الدولي”.ويسعى الأهلي الى لقبه التاسع لتعزيز رقمه القياسي، بينما يأمل الوداد العودة إيابا بحثا عن لقبه الثالث في تاريخه. وخاض مدرب الوداد الأرجنتيني ميغل أنخيل غاموندي اللقاء بتشكيلة معدّلة، إذ أشرك يحيى جبران وإبراهيم نجم الدين في الخط الخلفي، فيما عاد إبراهيم النقاش الى خط الوسط مدعوماً بالثنائي ايمن الحسوني ووليد الكرتي.وفي الهجوم الثلاثي إسماعيل الحداد وبديع أووك والعاجي غباغبو مغابي، بينما كان مستغرباً إبقاء الكونغولي الديمقراطي كازادي كاسونغو على مقاعد الاحتياط مع المدافع العاجي شيخ كومارا.واقر غاموندي بعد الخسارة بأن الأمور صعبة للغاية “خيبة الأمل كبيرة.

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