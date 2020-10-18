قبل صافرة البداية .. أندية دوري الأضواء والدرجة الأولى تغلق ملفات استعداداتها لبداية نموذجية

جهود كبيرة من القناة الرياضية لنقل وتسجيل عدد من المباريات وعرضها للجماهير

متابعة ـ صالح البارحي :

أغلقت أندية دوري الأضواء ملف استعداداتها للدخول بشكل إيجابي، فيما تبقى من منافسات للموسم الكروي 2019/2020 والتي تم تأجيلها بسبب جائحة فيروس كورونا ( كوفيد 19 ) التي يعيشها العالم حتى الآن ، حيث شهدت المرحلة الأخيرة عددا من المباريات الودية التي جاءت بمثابة البروفة الأخيرة للفرق المتواجدة بدوري الاضواء أو دوري الدرجة الأولى كذلك ، فقد وقفت الأجهزة الفنية لهذه الفرق على أدق التفاصيل التي يتوقعون بأنها ستكون بوابة تحقيق الأهداف المنشودة التي يهدف كل فريق لتحقيقها من هذه المباريات ، الأمر الذي يدلل على أن المنافسة ستكون على أشدها خاصة في ظل الصراع المحتدم بين عدد كبير من الأندية التي تصارع من أجل الهروب من السقوط لدوري الدرجة الأولى ، فيما تهدف فرق دوري الدرجة الأولى إلى عدم ضياع فرصة الصعود للأضواء بعد أن واصلت العمل بشكل جيد للمرحلة الحالية التي وصلت لها بحسب الترتيب الذي انتهت إليه المجموعتان قبل فترة التوقف .

العودة المنتظرة

العودة المنتظرة لمنافسات دوري الأضواء ستكون مساء الجمعة القادم بدءا من الرابعة مساء ، حيث يلعب بهلاء مع مرباط على ساحة مجمع نزوى وهي مباراة تهم في المقام الأول فريق بهلاء الذي لا زال يعيش مرحلة من المخاض بتراجع مركزه الحالي إلى المركز ( 11 ) برصيد (28) نقطة ، ويلعب صحار مع صحم في لقاء ديربي شمال الباطنة بساحة مجمع صحار والفارق بينهما نقطة واحدة فقط تصب في مصلحة صحم خامس الترتيب ، والنهضة يلاقي فنجاء في مباراة مثيرة للغاية بساحة مجمع البريمي ، حيث يود النهضة المحافظة على مركزه الحالي ( الثالث ) برصيد ( 34 ) نقطة، فيما فنجاء يأمل أن يقتنص النقاط الكاملة ويرفع رصيده إلى (33) نقطة ويبتعد نهائيا عن شبح الهبوط ، والسويق يلتقي العروبة في مباراة مفصلية على ساحة ستاد السيب وهي مباراة الأمل بالنسبة للطرفين وخاصة العروبة الذي يصارع من أجل البقاء بعد أن تراجع للمركز قبل الاخير برصيد ( 23 ) نقطة وبات عليه عدم خسارة أي نقطة حتى يضمن البقاء بين الكبار إن سارت الامور كما يشتهي ، وظفار يلاقي مسقط بساحة ستاد السعادة بهدفين مختلفين ، الأول يحاول التمسك بفرصته في الحصول على اللقب على أمل تعثر السيب فيما مسقط يأمل أن يصل للنقطة ( 34 ) ويضمن البقاء بالدوري ، الرستاق يواجه النصر بمجمع الرستاق بهدفين مختلفين كذلك ، المضيف يحاول الخروج من مأزق الهبوط بعد أن وصل للمركز الثامن برصيد ( 30 ) نقطة والضيف لا يريد أن يفرط بأي نقطة من أجل المنافسة على المركز الثالث على أقل تقدير ، وتختتم منافسات الجولة (24) بلقاء ديربي العاصمة بين نادي عمان والسيب ، الأول يأمل في الخروج من شبح الهبوط بعد أن وجد نفسه في المركز الثاني عشر برصيد (26) نقطة ، فيما الأول يأمل أن يصل للنقطة (53) ويعزز فرصة فوزه باللقب أكثر عن ذي قبل مع بقاء (6) نقاط في الميدان يحتاج منها نقطتين فقط ليتوج باللقب دون النظر لنتائج الفريق المنافس ( ظفار ) .

صراع العبور

عودة الدرجة الأولى للتنافس من جديد بحثا عن العبور لدوري الأضواء ستكون مساء بعد غد الأربعاء عبر ( 6 ) لقاءات ، حيث يلتقي في المجموعة الأولى الاتحاد مع الشباب بساحة مجمع صلالة ، وصلالة يلاقي صور بساحة ستاد السعادة ، وعبري أمام الخابورة بمجمع عبري ، وفي المجموعة الثانية يلعب بوشر مع نزوى بأرضية ستاد السيب ، وسمائل يلاقي بدية على أرضية مجمع نزوى ، والمضيبي مع المصنعة بساحة مجمع صور .

الصدارة في المجموعة الأولى تذهب لمصلحة نادي صور برصيد ( 12 ) نقطة وخلفه الاتحاد برصيد ( 10 ) نقاط ثم صلالة (9) نقاط والشباب بذات الرصيد ثم الخابورة برصيد ( 6 ) نقاط وأخيرا عبري برصيد ( 5 ) نقاط في أسفل الترتيب ، أما المجموعة الثانية فيتصدرها نزوى برصيد ( 13 ) نقطة ثم سمائل برصيد ( 11 ) نقطة ويليهما المصنعة برصيد ( 10 ) نقاط وبدية ( 9 ) نقاط، ثم بوشر برصيد ( 8 ) نقاط والمضيبي في المركز الأخير برصيد ( 4 ) نقاط .

المباريات المنقولة

ستقوم القناة الرياضية بنقل عدد من المباريات خلال هذا الاسبوع ، ففي دوري الدرجة الأولى سيتم نقل مباراة صور وصلالة من مجمع السعادة على الهواء مباشرة يوم الأربعاء القادم ، فيما سيتم تسجيل مباراة بوشر مع نزوى ومباراة سمائل مع بديه ليتم بثهما لاحقا .

أما في دوري الاضواء فسيتم نقل مباراة نادي عمان والسيب على الهواء مباشرة مساء الجمعة القادم ، فيما سيتم تسجيل مباراة ظفار مع مسقط ومباراة النهضة مع فنجاء ومباراة السويق مع العروبة ليتم بثها لاحقا بحسب البرنامج المعد من إدارة القناة لذلك .