محطما رقم حارس صهيوني.. "بهادر" المصري يدخل موسوعة جينيس كأكبر لاعب كرة في التاريخ

دخل عز الدين بهادر لاعب فريق 6 أكتوبر، موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر لاعب في تاريخ كرة القدم بعد مشاركته أمام العياط ضمن منافسات القسم الثالث.

وبهذه المشاركة، أصبح عز الدين بهادر صاحب الـ 75" عاما، أكبر لاعب في تاريخ كرة القدم، محطما رقم الحارس الصهيوني إسحاق حايك الذي لعب كحارس مرمى لفريق عيروني أور يهودا ويبلغ من العمر 73 عاما.

بدأ بهادر، وهو أب لأربعة أبناء وجد لستة أحفاد، ممارسة كرة القدم في شوارع القاهرة وهو في السادسة من العمر.

وعندما بلغ مرحلة الشباب، شغله العمل كاستشاري في الهندسة المدنية قبل أن يصبح لاحقا خبيرا في استصلاح الأراضي، فضلا عن التدخين لسنوات طويلة، وعلى الرغم من استمراره في لعب الكرة كهاوٍ إلا أنه تخلى عن حلمه في أن يصبح مهاجما محترفا.

وعاش بهادر لمدة 15 عاما في الكويت ويعيش الآن في مدينة الرحاب.



لكن بعد مرور سبعة عقود على أول مرة لعب فيها الكرة، أعاد بهادر محاولة تحقيق الحلم القديم وبدأ في التقدم بطلب للانضمام إلى الأندية، ليتم قبوله في نادي 6 أكتوبر، وهو ناد يلعب في دوري الدرجة الثالثة.