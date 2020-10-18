بعد السقوط أمام الأهلي.. الوداد: خسرنا معركة وليس الحرب

علق نادي الوداد المغربي على خسارة الفريق أمام الأهلي، أمس، السبت، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ووضع الأهلي قدما في نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما تلغب على الوداد المغربي بهدفين دون رد، أمس، السبت، على ملعب محمد الخامس. وجاء هدفا الأهلي عن طريق محمد مجدي " أفشة" بعد استغلاله خطأ ساذجا من مدافع الوداد المغربي، بينما سجل علي معلول الهدف الثاني للمارد الأحمر من ركلة جزاء.

وكتب نادي الوداد عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، :" قد نتعثر لكننا لا نموت.. خسر معركة وليس الحرب، معكم في حب الوداد.. "جيبوها يا لولاد".

يذكر أن الزمالك سيواجه الرجاء المغربي، اليوم الخميس، ضمن منافسات الدور ذاته من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى الزمالك بقيادة مدربه البرتغالي جايمي باتشيكو لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم، وقطع خطوة كبيرة، نحو التأهل إلى المباراة النهائية، قبل خوض مباراة الإياب على ستاد القاهرة السبت المقبل. ويفقتد الزمالك لأبرز نجومه في مباراة اليوم، وهو الدولي التونسي فرجاني ساسي بسبب إصابته بفيروس كورونا مؤخرا، ومحمود علاء بسبب إصابته بجزع في الرباط الخارجي ووتر العضلة الخلفية . في المقابل يدخل الرجاء المغربي مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة، بعدما نجح في التتويج بلقب الدوري المغربي الأحد الماضي بعد صراع مع الوداد.

وتقام مباريات الدوري نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا بدون حضور الجماهير، بسبب فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

ومن المقرر أن تحتضن مصر نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، حال تأهل الأهلي والزمالك، أو تأهل فريق مصري مع فريق مغربي، أما في حال صعود الوداد والرجاء سيقام النهائي في المغرب.