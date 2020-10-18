حسام عاشور يوجه رسالة خاصة للأهلي بعد الفوز على الوداد

وجه حسام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رسالة إلى زملائه بعد الفوز الكبير الذى حققه الفريق خارج الديار على حساب الوداد المغربي بهدفين دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما فى ذهاب نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا .

ونشر حسام عاشور صورة للاعبي الأهلى عبر الانستجرام قائلا : " ألف مليون مبروك للأبطال وعقبال العودة يا رجالة " .

وكان الإعلامي أحمد شوبير، أكد أن الأهلي قدم أفضل مبارياته في السنوات الأخيرة بعد الفوز على الوداد المغربي بهدفين دون رد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمس.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية عبر أون سبورت: "يحسب لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، عدم الإبقاء على فايلر بعد فرض بعض الشروط والاستعانة بمدرب رائع بحجم موسيماني صاحب الخبرات الكبيرة في القارة الأفريقية".

وأضاف: "موسيماني استطاع بشكل واضح منح الثقة لعناصر خط الدفاع وبالفعل ظهر الثنائي ياسر إبراهيم وأيمن أشرف بشكل مميز، كما تمكن من دعم محمد مجدي أفشة بعد إضاعة ضربة الجزاء في لقاء بيراميدز وقدم اللاعب أفضل مبارياته بالقميص الأحمر أمام الوداد".

وتابع: "بصمات موسمياني ظهرت بشكل واضح بعد تصدي محمد الشناوي لضربة الجزاء، حيث كان يطلب المدير الفني من اللاعبين المتابعة على الكرة وبالفعل استطاع ياسر إبراهيم متابعة ضربة الجزاء بشكل مميز".

وأكمل: "يحسب أيضا للمدير الفني عدم الدفع بـ3 عناصر في وسط الملعب، وذلك حتى لا تتأثر الأدوار الهجومية للفريق، كما ظهر أليو ديانج وعمرو السولية بشكل مميز".