بعد الفوز على الوداد المغربي.. رينيه فايلر يظهر بصحبة الخطيب

حرص رنييه فايلر المدير الفني السابق للأهلي على توجيه رسالةلجمهور النادي وذلك عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
ونشر فايلر صورة تجمعه مع محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الاهلي وعلق قائلًا: "على جمهور الأهلي أن يشكر ويدعم هذه الأسطورة !!"
وتغلب النادي الاهلي على مضيفه الوداد المغربي بنتيجة 0/2، في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي أقيمت مساء امس السبت، على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.
وسجل محمد مجدي أفشة هدف الأهلي الأول في الدقيقة 4، وأضاف علي معلول الهدف الثاني في الدقيقة 62 من ضربة جزاء، وتصدى محمد الشناوي لضربة جزاء من بديع أووك لاعب الوداد في الدقيقة 44.
وستقام مباراة العودة بين الأهلي ونظيره الوداد، يوم الجمعة المقبل، على إستاد القاهرة الدولي.
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