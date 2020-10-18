سون وكين يقودان هجوم توتنهام أمام وست هام بـ الدوري الإنجليزي

أعلن جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام التشكيل الرسمي لمواجهة وست هام، ضمن منافسات الجولة الخامسة، من مسابقة الدوري الإنجليزي.
ويدخل فريق توتنهام بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة، بعد اكتساح مانشستر يونايتد بستة أهداف مقابل هدف، في الجولة الماضية من مسابقة الدوري.
ويسعى فريق توتنهام لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، للدخول في المربع الذهبي بالدوري الإنجليزي، والمنافسة على اللقب.
جاء تشكيل فريق توتنهام كالتالي:
حراسة المرمى: هوجو لوريس
خط الدفاع: أورييه - ألدرفيريلد - سانشيز -ريجيليون.
خط الوسط: ندومبياي - هيوبيرج - موسى سيسوكو.
خط الهجوم: بيرجوين - سون - هاري كين.
ويحتل توتنهام المركز السابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 7 نقاط، وبفارق نقطة وحيدة عن وست هام صاحب المركز الـ 12.
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