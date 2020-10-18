أميرتي الصغيرة .. محمد ناجي جدو يحتفل بعيد ميلاد ابنته تاليا

نشر محمد ناجي جدو لاعب منتخب مصر والاهلي السابق، صور عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهر محمد ناجي جدو في صورة جمعته بابنته وعلق قائلًا "طفلي يكبر بسرعة ???? عيد ميلاد 6 سعيد يا أميرتي الصغيرة ???????? أحبك تاليا ❤️"

يذكر أن فريق الجونة تأكد بقاءه في الدورى العام، عقب فوزه الأخير على نظيره وادى دجلة بثنائية نظيفة في مباراة الجولة 33 وقبل الأخيرة من عمر مسابقة الدورى العام.

ورفع الجونة رصيده إلى النقطة 37 في المركز الـ 13 بجدول مسابقة الدورى العام، بعدما خاض 33 مباراة، فاز في 10 مباريات وتعادل في 7 أخرى، وخسر 16 لقاء آخر، وسجل لاعبو الجونة 31 هدفًا واستقبلت شباكهم 43 آخرين.



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