علي ماهر يعلن تشكيل المصري لمواجهة طنطا فى الدوري

أعلن على ماهر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى المصري تشكيل فريقه لمواجهة طنطا ببرج العرب فى إطار لقاءات الجولة الـ 33 من منافسات الدوري الممتاز . ويدخل المصري مباراة اليوم أمام طنطا بتشكيل مكون من : حراسة المرمى : أحمد عبد الفتاح. خط الدفاع: كريم العراقى و عمرو موسى وأحمد شوشة وحسن علي. خط الوسط: عمر كمال و فريد شوقى و إيزي إيميكا . خط الهجوم : مفتاح طقطق و إسلام عطية و أوستين أموتو.

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