رسميا| طلائع الجيش يضم عمرو مرعي مهاجم بيراميدز لمدة موسم

نجح مسئولوو نادى طلائع الجيش فى التعاقد مع عمرو مرعى مهاجم بيراميدز المعار للمقاصة على سبيل الاعارة لمدة موسم، ووقع اللاعب على عقد الاعارة فى حضور العميد أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة بالطلائع ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين بالفريق.

وأبرم طلائع الجيش ثاني صفقاته خلال فترة الأنتقالات الصيفية الحالية بالتعاقد مع مرعي ومن قبله حسين السيد لاعب النادي الأهلي السابق الذي انضم قبل أيام قليلة لصفوف الفريق العسكري.

ورفض عمرو مرعي، لاعب مصر للمقاصة، فكرة البقاء داخل الفريق الفيومي خلال الموسم الكروي الجديد بعد انتهاء إعارته بنهاية الموسم الجاري.

وحاول مسئولو المقاصة الإبقاء على عمرو مرعي مع الفريق الفيومي في الموسم الكروي الجديد، إلا أن اللاعب أكد رفضه التام، خاصة في ظل معاناته من الناحية المادية مع المقاصة طوال الموسم الحالي.

وأكد عمرو مرعي لمسئولي المقاصة عودته من جديد لفريقه بيراميدز رافضًا البقاء مع الفريق الفيومي خاصة في ظل حالة الغضب التي يعيشها اللاعب في الفترة الأخيرة لعدم صف مستحقاته المالية.