رضا عبد العال يعلن تشكيل طنطا لمواجهة المصري

أعلن رضا عبد العال، المدير الفني لفريق طنطا، التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة المصري البورسعيدي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر الدوري الممتاز.

ويحتل المصري، قبل مباراة اليوم، المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 42 نقطة، فيما يحتل طنطا المركز الأخير، برصيد 19 نقطة.

ويدخل طنطا مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أشرف.

خط الدفاع: أحمد سالم صافي، محمد حسام، حمد العشري وإيهاب سمير.

خط الوسط: أحمد فهمي، محمد الشاذلي وعبد الرحمن الدح.

الهجوم: أسامة النجار، جون أوفيري ومحمد ناجي جدو.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:محمد فتحي، محمود مسعود، مصطفى أمين، حسام غالي، سليمان عبدربه، إسلام فؤاد، محمود منصور، ميدو جمال وإيهاب فتحي.