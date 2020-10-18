عماد متعب: فايلر كان بيفتي وموسيماني ذكي ..فيديو

أشاد عماد متعب، لاعب الأهلي السابق، بـ "موسيماني" المدير الفني للنادي، واصفا إياه بالذكي الذي حافظ على شكل وقوام الفريق، ووضع كل لاعب في مركزه.

وأضاف عماد متعب، أثناء لقائه التلفزيوني على قناة "أون تايم سبورت"، أن فايلر كان يغير بعض مراكز اللاعبين، وهو ما يؤثر على أداء و شكل الفريق داخل المستطيل الأخضر، معلقا "فايلر كان بيفتي".

تابع عماد متعب، "ملامح موسيماني الفنية ظهرت على الفريق منذ توليه المهمة الفنية، فقام برفع الروح المعنوية لدى اللاعبين، وظهر ذلك على أدائهم داخل الملعب".

واختتم عماد متعب، تصريحاته، قائلًا إن شخصية بيتسو موسيماني مناسبة للأهلي ويحتاج إليها الفريق في الفترة المقبلة.