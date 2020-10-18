وسائل إعلام جنوب إفريقيا تشيد بفوز الأهلي على «الوداد» تحت قيادة «موسيماني»

أبرزت وسائل إعلام وصحف جنوب إفريقيا في إصداراتها اليوم الأحد، الفوز المميز الذي حققه الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، تحت قيادة بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، مساء أمس على حساب الوداد المغربي، في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وأشادت بالأداء المميز للأهلي على مدار شوطي المباراة والاستراتيجية الناجحة التي بنى عليها موسيماني خطته في أولى تجاربه الإفريقية مع الأهلي.

وذكرت صحيفة « كيك أوف » واسعة الانتشار في جنوب إفريقيا في عنوانها عن مباراة أمس: «أهلي بيتسو يُغرق الوداد في المغرب»، ورصدت في تقريرها عن المباراة؛ أن موسيماني استعاد في مباراة الوداد كابتن الفريق والحارس الأول محمد الشناوي، إلى جانب الدولي التونسي علي معلول، والمهاجم مروان محسن، وأن الأهلي لم يستغرق طويلا للتسجيل بعدما تمكن من هز الشباك المغربية بعد 4 دقائق من بداية المباراة عن طريق محمد مجدي أفشة الذي استغل خطأ مدافع الوداد، وسدد في المرمى ببراعة.

كما أشادت بتألق وبراعة حارس الأهلي، محمد الشناوي، ووصفته بالحارس الصلب الذي لا مثيل له بجانب دفاع الأهلي المميز، والذي تصدى لكل محاولات الفريق المغربي إلى أن سجل معلول الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 60 من أحداث اللقاء.

فيما رصد تقرير موقع «سبورت 24 الجنوب إفريقي» فوز الأهلي، وقال إن موسيماني استطاع أخيرا «حل العقدة الشخصية» له أمام الوداد المغربي على أرضه بعدما استعصى عليه في السابق مع «صن داونز».

وأشار التقرير إلى أن هزيمة الوداد أمام الأهلي في كازابلانكا تعد الأولى للفريق المغربي بعد 27 مباراة في دوري الأبطال؛ ليحقق الأهلي فوزا مريحا خارج أرضه، ويقطع خطوة كبيرة نحو الوصول إلى المباراة النهائية.

فيما أكد موقع «سوكر لادوما» الجنوب إفريقي في تقريره الطويل عن المباراة؛ أن بيتسو موسيماني واصل نجاحاته مع الأهلي، وتغلب على الوداد المغربي في عقر داره، خلال ذهاب قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأشار التقرير إلى أن الأهلي حظي ببداية أشبه بالحلم بعدما افتتح أفشة التسجيل في الدقيقة الرابعة بطريقة أكثر من رائعة؛ مستغلا خطأ الوداد الدفاعي, فيما تصدى محمد الشناوي، قائد الأهلي، لركلة الجزاء ليحفظ للفريق تفوقه. حتى سنحت الفرصة للدولي التونسي علي معلول ليضيف ثاني الأهداف التي عززت من فرص الأهلي في بلوغ المباراة النهائية.

وقالت صحيفة «سوبر سبورت» الجنوب إفريقية الشهيرة إن النادي الأهلي نجح في تحقيق فوز مريح على نظيره الوداد المغربي على استاد محمد الخامس؛ ليقترب بصورة كبيرة من قطع تذكرة المرور إلى المباراة النهائية.

وأشادت الصحيفة بالدور الذي قدمه موسيماني مع الأهلي في أولى مبارياته الإفريقية مع نادي القرن.