ميسي يغيب عن تدريبات برشلونة لهذا السبب

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، عن تغيب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن المشاركة في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم في نادي برشلونة.

وظهر نادي إقليم كاتالونيا، بأداء غير مقبول إلى حد ما، تحت قيادة المدير الفني رونالد كومان، خاصة خلال آخر جولتين بالليجا الإسبانية، حيث فشل ميسي ورفاقه في خط الهجوم في تسجيل أي هدف أمام كل من إشبيلية وخيتافي على الترتيب، وسقط الفريق ضد النادي الأندلسي بالتعادل، ثم خسر على يد النادي المدريدي بهدف نظيف، ليلة أمس السبت.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية، أن ميسي حضر إلى مقر تدريبات فريقه الجماعية، لكنه لم يشارك مع زملائه، حيث مارس طقسًا غريبًا اعتاد عليه.

الصحيفة سعت إلى طمأنة جماهير البرسا التي أثار غياب ميسي عن المران، قلقها، بالتأكيد على أن اللاعب اعتاد دومًا ألا يشارك في تدريبات اليوم الذي يلي أي مباراة، بل يفضل الاكتفاء ببعض التمارين الرياضية في صالة الجيم.

وأكدت "آس" أن ميسي بات يشعر بالوحدة، بعد أن كان يمارس عادته مع لويس سواريز، لكنه ظهر هذه المرة وحيدًا في صالة الألعاب الرياضية.

يشار إلى أن المدرب الهولندي كومان أكد بحسب ما صرح به، أن هناك علاقة طيبة تجمعه بميسي، كما تطرق إلى أحداث طرد المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز من النادي.