نجم الزمالك السابق: الأهلي محظوظ بـ موسيماني .. فيديو

قال وائل القباني نجم نادي الزمالك السابق ، إن أي مدرب جديد يتولى المسئولية في أي من الفرق الكبرى يجب إعطاؤه فرصة حتى يتم الحكم عليه، مشددا على أن بيستو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلى ظهر بسرعة مع الفريق الأحمر من حيث الاداء الايجابي الذي يقدمه حتي وقتنا هذا.

وأضاف " القباني " خلال لقائه عبر قناة " أون تايم سبورت " أن موسيماني يقدم أداء رائع مع الفريق وظهر هذا فى مباراة أمس امام الوداد المغربي، وخصوصا من ناحية اللياقة البدنية والأستحواذ علي الكرة، والضغط في أنحاء الملعب من كافة الخطوط ، مؤكدًا أن موسيماني هو السبب الرئيسي في الفوز.

وأشار إلى أن موسيماني لديه شخصية كبيرة كمدير فني، وظهرت بصماته من قبل مع فريق صن داونز و حاليا مع الأهلي .

وأشار نجم الزمالك السابق ، الي ان الاهلي لم يكن جيدا تحت قياده السويسري رينيه فايلر .

واختتم وائل القباني تصريحاته ، ان الاهلي حالفه التوفيق في تغيير المدير الفني الخاص بالفريق الاول لكرة القدم.