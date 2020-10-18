الدوري الإنجليزي.. برايتون ينتزع تعادلا ثمينا من كريستال بالاس .. فيديو

حسم التعادل الإيجابي مباراة كريستال بالاس وبرايتون، ضمن منافسات الجولة الخامسة، من مسابقة الدوري الإنجليزي " بريميرليج".

افتتح كريستال بالاس التسجيل عن طريق ويلفريد زاها من ركلة جزاء، في الدقيقة 19 من عمر المباراة.

وفي الدقيقة 90 تمكن أليكسيس ماك اليتسير من تسجيل هدفا قاتلا لـ براتيون، ليمنح فريقا تعادلا ثمينا.

وبهذا النتيجة رفع كريستال بالاس رصيده إلى النقطة السابعة في المركز الـ 12 بجدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي، بينما وصل برايتون إلى النقطة الرابعة في المركز الـ 12.

ويعد أستون فيلا الفريق الوحيد الذي لم يفقد أي نقطة في الدوري الإنجليزي حتى الآن في مسابقة الدوري الإنجليزي، حيث لعب 3 مباريات فاز بهم جميعا، وتتبقى له مباراة مؤجلة أمام مانشستر سيتي.

يذكر أن الحكومة البريطانية تراجعت مؤخرا عن قرار عودة الجماهير إلى مباريات الدوري الإنجليزي خلال شهر أكتوبر الحالي، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" في المدرجات.