محاضرة فنية من باتشيكو للاعبي الزمالك قبل موقعة الرجاء البيضاوي

بلقي البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، المحاضرة الفنية الأخيرة على اللاعبين في الخامسة والنصف مساءً بتوقيت المغرب ، السادسة والنصف بتوقيت القاهرة ، بمقر فندق الإقامة بالدار البيضاء.
ويستعد الزمالك لمواجهة الرجاء المغربي في التاسعة من مساء اليوم ، في ذهاب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا.
ومن المقرر أن يقوم باتشيكو بشرح بعض الأمور الفنية الأخيرة، كذلك توجيه التعليمات والواجبات والأدوار النهائية علي اللاعبين التي سيقوما بتنفيذها خلال اللقاء .
ومن المنتظر عقب المحاضرة أن تتحرك حافلة الفريق في السادسة بتوقيت المغرب ، السابعة بتوقيت القاهرة ، متوجهه إلى ملعب مركب محمد الخامس الذي يستضيف اللقاء .
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