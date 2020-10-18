العميد يحدد أولى صفقات الاتحاد السكندري لتدعيم الفريق

يسعى مسئولو الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي للتعاقد مع أحمد دعدور حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة استعدادًا للموسم الجديد.
وعلم "دوت الخليج"، أن حسام حسن المدير الفني للفريق الأول حدد بعض الصفقات التي سيتم التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وعلى رأسهم أحمد دعدور، حارس مرمى بيراميدز.
وأكد أن الفترة الحالية تشهد اتصالات مباشرة من قبل مسئولي الاتحاد السكندري مع أحمد دعدور ومسئولي بيراميدز لمعرفة موقف اللاعب للحصول على خدماته.
ويعاني أحمد دعدور من حالة من التجميد الفني داخل نادي بيراميدز بسبب الاعتماد على الثنائي أحمد الشناوي والمهدي سليمان.
ومن المقرر أن يوافق مسئولو بيراميدز على رحيل اللاعب خاصة عقب التعاقد مع شريف إكرامي حارس الأهلي السابق.
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