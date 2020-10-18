المصري يتقدم على طنطا 1-0 في الشوط الأول.. فيديو

انتهت احداث شوط المباراة الاول بين فريقي طنطا والمصري بفوز ابناء بورسعيد بهدف دون رد، في المباراة التي تقام على ملعب استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري الممتاز.

تدخل ال VAR ومنع فريق طنطا من التقدم على المصري في الدقيقة الأولى، بعد تسجيل هدف التقدم عن طريق عبد الرحمن الدح لاعب ابناء السيد البدوي.

وفي الدقيقة 17 من عمر المباراة تمكن المصري من تسجيل الهدف الأول في شباك طنطا، واعلان التقدم على ابناء السيد البدوي.

سجل الهدف حسن علي لاعب المصري عن طريق مراوغة لدفاع طنطا وسددها بقوة لتسكن شباك حارس مرمى طنطا.

ويدخل طنطا مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أشرف.

خط الدفاع: أحمد سالم صافي، محمد حسام، حمد العشري وإيهاب سمير.

خط الوسط: أحمد فهمي، محمد الشاذلي وعبد الرحمن الدح.

الهجوم: أسامة النجار، جون أوفيري ومحمد ناجي جدو.

ويدخل المصري مباراة اليوم أمام طنطا بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : أحمد عبد الفتاح.

خط الدفاع: كريم العراقى و عمرو موسى وأحمد شوشة وحسن علي.

خط الوسط: عمر كمال و فريد شوقى و إيزي إيميكا .

خط الهجوم : مفتاح طقطق و إسلام عطية و أوستين أموتو.