جاريث بيل بديلا .. تشكيل توتنهام لمواجهة وست هام في الدوري الإنجليزي

أعلن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق توتنهام، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره وست هام يونايتد، ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الإنجليزي. وجاء تشكيل توتنهام كالآتي: في حراسة المرمى: هوجو لوريس خط الدفاع: سيرجيو أورييه - توبي ألدرفيرلد - دافنسون سانشيز - سيرجيو ريجيليون خط الوسط: تانجي ندومبلي - هويبرج - موسى سيسوكو خط الهجوم: بيريجوين - سون هيونج مين - هاري كين. ويجلس الويلزي جاريث بيل على مقاعد بدلاء توتنهام، للمرة الأولى منذ انضمامه إليه معارًا من نادي ريال مدريد الإسباني.

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