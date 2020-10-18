وسط إجراءات أمنية مشددة.. الزمالك يصل ملعب محمد الخامس استعدادا لمواجهة الرجاء

وصلت حافلة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك إلى ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء استعدادا لمباراة الرجاء المغربي، وسط تشديدات أمنية مكثفة .

وألقى البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك المحاضرة الفنية الأخيرة على اللاعبين في فندق الإقامة قبل تحرك الفريق للملعب استعدادا للمباراة .

ويغيب الثنائي شيكابالا وعبدالشافي عن المباراة للإصابة إلا أنهما تمسكا بحضور المباراة في أرض الملعب لدعم ومساندة اللاعبين.

وحرص أشرف إبراهيم سفير مصر في المغرب على التواجد في الفندق لمرافقة بعثة فريق الكرة الأول بالزمالك عند ذهابها إلى ملعب محمد الخامس استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي.

وألقي البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، المحاضرة الفنية الأخيرة على اللاعبين في الخامسة والنصف مساءً بتوقيت المغرب ، السادسة والنصف بتوقيت القاهرة ، وذلك بمقر فندق الإقامة بالدار البيضاء.

ويستعد الزمالك لمواجهة الرجاء المغربي في التاسعة من مساء اليوم ، في ذهاب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا.

وقام باتشيكو بشرح بعض الأمور الفنية الأخيرة، كذلك توجيه التعليمات والواجبات والأدوار النهائية علي اللاعبين التي سيقومون بتنفيذها خلال اللقاء .