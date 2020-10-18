شيكابالا وعبدالشافي يؤازران الزمالك أمام الرجاء من المدرجات

قرر محمود عبدالرازق "شيكابالا" ومحمد عبدالشافي ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مرافقة الفريق إلى ملعب مركب محمد الخامس لمؤازرة زملائهم في مباراتهم المهمة أمام الرجاء المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا .

ويغيب الثنائي شيكابالا وعبدالشافي عن المباراة للإصابة إلا أنهما تمسكا بحضور المباراة في أرض الملعب لدعم ومساندة اللاعبين.

حرص أشرف إبراهيم سفير مصر في المغرب على التواجد في الفندق لمرافقه بعثة فريق الكرة الأول بالزمالك عند ذهابها إلى ملعب محمد الخامس استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي.

واللقي البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، المحاضرة الفنية الأخيرة على اللاعبين في الخامسة والنصف مساءً بتوقيت المغرب ، السادسة والنصف بتوقيت القاهرة ، وذلك بمقر فندق الإقامة بالدار البيضاء.

ويستعد الزمالك لمواجهة الرجاء المغربي في التاسعة من مساء اليوم ، في ذهاب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا.

وقام باتشيكو بشرح بعض الأمور الفنية الأخيرة، كذلك توجيه التعليمات والواجبات والأدوار النهائية علي اللاعبين التي سيقوما بتنفيذها خلال اللقاء .

وتحركت حافلة الفريق في السادسة بتوقيت المغرب ، السابعة بتوقيت القاهرة ، متوجهه إلى ملعب مركب محمد الخامس الذي يستضيف اللقاء .