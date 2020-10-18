صدمة للزملكاوية.. سفير مصر بالمغرب يفجّر مفاجأة بشأن فرجاني ساسي

ويسعى الزمالك بقيادة مدربه البرتغالي جايمي باتشيكو لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم، وقطع خطوة كبيرة، نحو التأهل إلى المباراة النهائية، قبل خوض مباراة الإياب على ستاد القاهرة السبت المقبل.
في المقابل يدخل الرجاء المغربي مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة، بعدما نجح في التتويج بلقب الدوري المغربي الأحد الماضي بعد صراع مع الوداد.
وتقام مباريات الدوري نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا بدون حضور الجماهير، بسبب فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".
ومن المقرر أن تحتضن مصر نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، حال تأهل الأهلي والزمالك، أو تأهل فريق مصري مع فريق مغربي، أما في حال صعود الوداد والرجاء سيقام النهائي في المغرب.
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