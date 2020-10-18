أبطال أفريقيا.. مفاجآت فى تشكيل الزمالك لمواجهة الرجاء البيضاوي

أعلن جايمي موريرا باتشيكو المدير الفني لنادي الزمالك علي تشكيل فريقه لمواجهة الرجاء البيضاوي علي ملعب محمد الخامس فى الدور نصف نهائي دوري أبطال افريقيا .

وجاء تشكيل الزمالك كالاتي :

محمد أبو جبل حراسة المرمى

دفاع : احمد عيد ومحمود الونش ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة

وسط :طارق حامد وزيزو و بن شرقي واوباما وإسلام جابر

الهجوم هجوم : مصطفي محمد

ووصلت حافلة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك إلى ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء استعدادا لمباراة الرجاء المغربي، وسط تشديدات أمنية مكثفة .

وألقى البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك المحاضرة الفنية الأخيرة على اللاعبين في فندق الإقامة قبل تحرك الفريق للملعب استعدادا للمباراة .

ويغيب الثنائي شيكابالا وعبدالشافي عن المباراة للإصابة إلا أنهما تمسكا بحضور المباراة في أرض الملعب لدعم ومساندة اللاعبين.

وحرص أشرف إبراهيم سفير مصر في المغرب على التواجد في الفندق لمرافقه بعثة فريق الكرة الأول بالزمالك عند ذهابها إلى ملعب محمد الخامس استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي.

والقي البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، المحاضرة الفنية الأخيرة على اللاعبين في الخامسة والنصف مساءً بتوقيت المغرب ، السادسة والنصف بتوقيت القاهرة ، وذلك بمقر فندق الإقامة بالدار البيضاء.