مدير الإدارة الطبية بـ الكاف يشيد بالإجراءات الاحترازية في الزمالك قبل مواجهة الرجاء

أشاد مدير الإدارة الطبية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، بالإجراءات الاحترازية التي قام بها نادي الزمالك قبل مواجهة الرجاء المغربي أثناء لقائه مع أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بالزمالك.

وخصصت إدارة ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب، مكانا للاعبين المستبعدين من قائمة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك فى المقصورة الأمامية للاستاد، وهم "محمود عبدالرازق شيكابالا ومحمد عبد الشافي وحازم إمام ومحمود علاء وكريم بامبو ومحمد عواد ومحمد صبحي ومحمد عنتر". وحرص أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بالزمالك، على التواجد معهم فى نفس المكان وذلك من خلال الالتزام بالتباعد الاجتماعي لمجابهة فيروس كورونا. ويواجه الزمالك فريق الرجاء المغربي في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على مركب محمد الخامس.

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