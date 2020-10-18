أمن ملعب محمد الخامس يرفض دخول إداريين من الزمالك.. تفاصيل

رفض أمن استاد محمد الخامس بالدار البيضاء، دخول عدد من إداريي الزمالك؛ بسبب زيادة العدد المسموح به والمحدد من الاتحاد الأفريقي.

وحرص أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة، على التدخل لحل الأزمة برفقة أحمد زاهر، المدير الإداري مع المسئولين.

ووصلت حافلة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، إلى ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء؛ استعدادًا لمباراة الرجاء المغربي، وسط تشديدات أمنية مكثفة.

وألقى البرتغالي "جايمي باتشيكو"، المدير الفني للزمالك، المحاضرة الفنية الأخيرة، على اللاعبين في فندق الإقامة قبل تحرك الفريق للملعب استعدادًا للمباراة.

ويواجه الزمالك، فريق الرجاء المغربي في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، على مركب محمد الخامس.