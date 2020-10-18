رفض أمن استاد محمد الخامس بالدار البيضاء، دخول عدد من إداريي الزمالك؛ بسبب زيادة العدد المسموح به والمحدد من الاتحاد الأفريقي.
وحرص أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة، على التدخل لحل الأزمة برفقة أحمد زاهر، المدير الإداري مع المسئولين.
ووصلت حافلة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، إلى ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء؛ استعدادًا لمباراة الرجاء المغربي، وسط تشديدات أمنية مكثفة.
وألقى البرتغالي "جايمي باتشيكو"، المدير الفني للزمالك، المحاضرة الفنية الأخيرة، على اللاعبين في فندق الإقامة قبل تحرك الفريق للملعب استعدادًا للمباراة.
ويواجه الزمالك، فريق الرجاء المغربي في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، على مركب محمد الخامس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمن ملعب محمد الخامس يرفض دخول إداريين من الزمالك.. تفاصيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.