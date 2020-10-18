قبل مواجهة الرجاء .. تعليمات طبية مشددة لبعثة الزمالك بارتداء الكمامات للحماية من كورونا

منح الجهاز الطبي لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة تعليمات للاعبين وكل الحاضرين من بعثة الزمالك التي توجهت بالحافلة إلى ملعب مواجهة الرجاء المغربي، بضرورة ارتداء كمامات على الوجه كإجراء وقائي وفق البروتوكول الطبي لمجابهة فيروس كورونا.

وتحركت حافلة الزمالك وسط حراسة أمنية مشددة من فندق الإقامة في طريقها لملعب المباراة استعدادا لمواجهة الرجاء.

ويغيب الثنائي شيكابالا وعبدالشافي عن المباراة للإصابة إلا أنهما تمسكا بحضور المباراة في أرض الملعب لدعم ومساندة اللاعبين.

وحرص أشرف إبراهيم سفير مصر في المغرب على التواجد في الفندق لمرافقه بعثة فريق الكرة الأول بالزمالك عند ذهابها إلى ملعب محمد الخامس استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي.

واللقي البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، المحاضرة الفنية الأخيرة على اللاعبين في الخامسة والنصف مساءً بتوقيت المغرب ، السادسة والنصف بتوقيت القاهرة ، وذلك بمقر فندق الإقامة بالدار البيضاء.

ويستعد الزمالك لمواجهة الرجاء المغربي في التاسعة من مساء اليوم ، في ذهاب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا.

وقام باتشيكو بشرح بعض الأمور الفنية الأخيرة، كذلك توجيه التعليمات والواجبات والأدوار النهائية علي اللاعبين التي سيقوما بتنفيذها خلال اللقاء .

وتحركت حافلة الفريق في السادسة بتوقيت المغرب ، السابعة بتوقيت القاهرة ، متوجهه إلى ملعب مركب محمد الخامس الذي يستضيف اللقاء .