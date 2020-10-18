أعلن جمال السلامي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء المغربي، التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة الزمالك المقرر لها في التاسعة مساءً باستاد محمد الخامس في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا. وضم تشكيل الرجاء المغربي: حراسة المرمى : أنس الزنيتي خط الدفاع : عبد الإله مدكور – بدر بانون – الياس الحداد – فابريس نجاه خط الوسط: عمر العرجون – فابريس نجوما – سفيان رحيمي - عبد الإله الحفيظي – محسن متولي خط الهجوم: بن مالانجو

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دوري أبطال أفريقيا.. بدر بانون ومحسن متولي يقودان الرجاء المغربي في مواجهة الزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.