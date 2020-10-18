سلة سيدات الزمالك تهزم الأهلي 90 - 79 في الدوري.. صور

فاز الفريق الأول لكرة السلة للسيدات بنادي الزمالك علي فريق الأهلي بنتيجة ٧٩/٩٠ خلال اللقاء الذي جمع بينهما اليوم بصالة الزهور ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز. ويستعد الفريق لمواجهة فريق الغابة عصر غد الاثنين بصالة الزهور ويقود سلة الزمالك عماد محمود مديرًا فنيًا. وحرص احمد عادل عبد الفتاح عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف علي قطاع العاب الصالات علي اجراء اتصال هاتفي بالجهاز الفني. وقام المشرف العام علي الكرة بتوجيه التهنئه للاعبات والجهاز الفني علي المجهود الرائع خلال مباراة اليوم أمام الأهلي . وأشار احمد عادل عبدالفتاح خلال حديثه مع الجهاز الفني للفريق علي وجود كافة الدعم لهم من أجل تحقيق الفوز والانتصارات خلال الفتره المقبله .

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