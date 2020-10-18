وزير الرياضة يتابع مع اللجنة المنظمة تجهيزات استضافة منتخبات مونديال اليد 2021

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اجتماعه الأسبوعي مع اللجنة المنظمة لمونديال اليد بحضور رئيس اللجنة المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، وحسين لبيب مدير البطولة، وعدد من رؤساء اللجان الفرعية ، فى إطار المتابعة الدورية للاستعدادات والتجهيزات اللوجستية والإدارية المتعلقة باستضافة مصر لبطولة العالم لكرة اليد فى نسختها الـ 27 خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير 2021.

واستعرض الوزير خلال الاجتماع الأماكن المقترحة من فنادق لاستضافة المنتخبات المشاركة بالمونديال، والوفود الأجنبية المرافقة لهم، والوضع الخاص بالانتقالات، وجاهزية الشباب المتطوعين المشاركين فى تنظيم البطولة، والموزعين على مختلف المواقع واللجان الفرعية، إضافة إلى التطورات المتعلقة بالصالات المغطاة المستضيفة للمنافسات، وملاعب التدريب المحددة.

وتطرق اللقاء إلى مناقشة الخطة المحددة لإعداد وتدريب لاعبي المنتخب الوطنى لكرة اليد من أجل الجاهزية لخوض منافسات المونديال، وتقديم أداء مميز يعكس حالة التقدم والانجازات التى تحققها كرة اليد المصرية، والمنافسة بقوة فى مباريات البطولة، والتى تبدأ من المجموعة السابعة التى يقع بها المنتخب الوطني مع كل من منتخبات "السويد، التشيك، المنتخب المتأهل من أمريكا الجنوبية".

وبحث الاجتماع التصور المبدئي المتعلق بحضور الجماهير لمباريات المونديال، والأعداد المقترحة مع الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية، والاحتياطات الصحية الواجبة بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ للوقاية من فيروس كورونا المستجد، علاوة على مناقشة أبرز الفعاليات المصاحبة للمونديال من زيارات سياحية يتم تنظيمها للمنتخبات المشاركة؛ لزيارة أبرز المعالم الأثرية التى تتميز بها مصر بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، وكذا الاستعدادات الخاصة بحفلي الافتتاح والختام.

وكرر وزير الشباب والرياضة تأكيده على الدعم الكامل الذى تقدمه الدولة المصرية قيادةً وحكومة لملف استضافة وتنظيم مونديال اليد 2021 كأكبر بطولة على مستوى العالم للاتحاد الدولي لكرة اليد يتم تنفيذها عقب جائحة كورونا، وهو ما يمثل تحديًا إضافيًا تسعي جميع الأطراف والجهات المعنية نحو تحقيق التفوق والنجاح على مستوى التنظيم، مشيرًا إلى تقديم كافة التسهيلات، والانتهاء من أية اجراءات مطلوبة؛ استعدادًا لاستضافة البطولة التى يشارك بها 32 منتخبًا لأول مرة.

ولفت الدكتور أشرف صبحي إلى المتابعة خطوة بخطوة مع الاتحاد الدولي لكرة اليد، واللجنة المنظمة للبطولة، والإطلاع على كل المستجدات، واتخاذ الخطوات التنفيذية تباعًا، وتلبية كافة المتطلبات مع قرب انطلاق البطولة فى يناير المقبل، مبينًا أن استضافة مونديال اليد تأتي ضمن مجموعة من البطولات الدولية التى تستضيفها الدولة المصرية بفضل ما تتميز به من مقومات وإمكانيات تجعلها قادرةً على استضافتها لكبري الأحداث والبطولات الرياضية.