انت الان تتابع تفاصيل خبر 3 لاعبين فقط من برشلونة يقبلون بتخفيض رواتبهم تزامنا مع الأزمة المالية للنادي والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - في حين لا يزال برشلونة غارقا في الصعوبات المالية، قبل ثلاثة لاعبين فقط خفض رواتبهم للمساعدة في الشؤون المالية حيث يمر النادي بمرحلة انتقالية صعبة بعد الأشهر الماضية المثيرة للجدل.

الكشف عن أسماء نجوم برشلونة الذين رفضوا تخفيض الرواتب

كما أفادت تقارير أن حارس المرمى مارك أندريه تير شتيجن، والظهير كليمنت لينجليت، ولاعب الوسط فرينكي دي يونج هم اللاعبون الثلاثة الذين وافقوا على طلب تخفيض الراتب.

يذكر أن الوضع المالي في برشلونة سيء للغاية لدرجة أنهم لم يتمكنوا من إكمال التعاقدات في فترة الانتقالات الصيفية، حيث يُنظر إلى كل من لاعب خط وسط ليفربول جورجينيو فينالدوم ومهاجم أولمبيك ليون ممفيس ديباي على أنهما هدفان للمدرب الجديد رونالد كومان، واكتفت فقط بشراء لاعب الوسط ميراليم بيانيتش والظهير سيرجينو ديست والجناح فرانسيسكو ترينكاو في الميركاتو الصيفي.

وللتذكير كان المغادرون في الفترة الماضية كل من لاعب الوسط إيفان راكيتيتش والمهاجم لويس سواريز وانضموا إلى أشبيلية وأتلتيكو مدريد، كما غادر لاعب الوسط المخضرم أرتورو فيدال إلى إنتر ميلان، بينما انضم لاعب الوسط الشاب آرثر ميلو والظهير الأيمن نيلسون سيميدو إلى يوفنتوس ولفرهامبتون واندرارز في صفقات مالية تعتبر ضخمة.

على الرغم من صدى الانتقالات، فقد هيمنت أخبار ليونيل ميسي على معظمها، فقد أعلن هذا الأخير عن نيته مغادرة النادي خلال فترة الانتقالات، لكنه لم يتمكن من ذلك. ومع بقاء عام واحد فقط في عقده، يبدو من غير المرجح في الوقت الحالي أن يوقع ميسي صفقة جديدة. كما أن مع حلول شهر يناير، سيكون للنجم الأرجنتيني الحرية في التفاوض مع الأندية الأخرى. ومن المرجح أن تكون وجهة الارجنتيني إلى مانشستر سيتي، حيث يلعب المدير الفني بيب جوارديولا دورًا كبيرا في جذب اللاعب .