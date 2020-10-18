مانشستر يونايتد مهتم بصفقة مبادلة مع ريال مدريد للنجم بول بوجبا

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محمد سياف - ابو ظبي - أفادت تقارير تفيد بأن مانشستر يونايتد أبدى اهتمامه بصفقة مبادلة لبول بوجبا مع ريال مدريد، مع ذهاب فيديريكو فالفيردي إلى أولد ترافورد، وفقًا لصحيفة صن البريطانية، ولطالما اعترف نجم مانشستر يونايتد بـ “حلم” اللعب مع ريال مدريد .

بول بوجبا سلاح مانشستر يونايتد للتعاقد مع فالفيردي

يذكر أن بول بوغبا انتقل الى مانشستر يونايتد منذ 2016 قادما من يوفنتوس مقابل صفقة قياسية آنذاك قدرها 105 مليون يورو، لكنه عانى من عدم التأقلم خلال الفترة التي قضاها في إنجلترا. منذ انضمامه للفريق، خاض اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا 162 مباراة في جميع المسابقات مع مانشستر يونايتد وسجل 33 هدفًا. غاب بوجبا عن غالبية الموسم الماضي بسبب الإصابة، حيث شارك في 22 مباراة في جميع المسابقات وسجل مرة واحدة.

أما عن فالفيردي فقد انضم إلى ريال مدريد قادماً من بينارول في عام 2017، وتم إرساله على الفور على سبيل الإعارة إلى ديبورتيفو لاكورونيا. عند عودته، تم منحه مكانًا في الفريق الأول. خاض اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا 74 مباراة في جميع المسابقات مع لوس بلانكوس منذ ظهوره الأول في 2018. وخاض 44 مباراة في جميع المسابقات الموسم الماضي.

يُقال إن زيدان من أشد المعجبين بفالفيردي، ويضع ثقة كبيرة في الشاب الصاعد، لذلك يبقى مدى استعداده للتخلي عنه أمراً مجهولاً.

قد تكون صفقة المقايضة محتملة و مطروحة على الرغم من أنها لا تزال غير مرجحة في هذه المرحلة ولكن في هذه الأثناء، يستمر مانشستر يونايتد في التركيز على جناح بوروسيا دورتموند جادون سانشو، الذي كان هدف الانتقالات الأساسي في الصيف.