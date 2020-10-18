انت الان تتابع تفاصيل خبر عودة دوري أبطال أوروبا هذا الاسبوع.. آخر المستجدات والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يأمل أندريا بيرلو وليونيل ميسي ونيمار أن يكونوا نجوم ليلة الافتتاح مع عودة مباريات دوري أبطال أوروبا UEFA يوم الثلاثاء فهل يكون لهم ما أرادوا ؟

كيف سيواجه أندريا بيرلو مدربه القديم في دوري أبطال أوروبا؟

في عام 1995 ، أعطى ميرسيا لوسيسكو للاعب الوسط أندريا بيرلو فرصة أولى للظهور في دوري الدرجة الأولى الإيطالي وهو في السادسة عشرة من عمره. والان و بعد حوالي 25 عامًا، سيكون لوسيسكو على مقاعد البدلاء عندما يخوض بيرلو المباراة وهو مدرب ليوفنتوس في دوري أبطال أوروبا. فهل يمكن للاعب البالغ من العمر 41 عامًا أن يتفوق على معلمه القديم حتى مع غياب النجم كريستيانو رونالدو؟

هل سيقلص ميسي فارق الاهداف مع رونالدو أمام فيرينكفاروس؟

مع عزل رونالدو، لدى ليونيل ميسي فرصة لتقليص الفارق (ـ15 هدفًا) يذكر أن فيرينكفاروس المجري سيحل ضيفا على برشلونة في الكامب نو . وللعلم فان ميسي ذكرياته ليست بالجيدة مع المجريين ففي سن 18، ظهر لأول مرة مع الأرجنتين في مباراة ودية في أغسطس 2005 ضد المجر و تم طرده في غضون دقيقتين من دخوله لارضبة الميدان .

هل يستطيع إيموبيلي أن يقود فريقه للفوز على دورتموند ؟

يبدو دافع مهاجم لاتسيو إيموبيلي للفوز قوي في اشارة الى حلوله محل ليفاندوفسكي عندما رحل البولندي عن دورتموند إلى بايرن في 2014، لكن أداؤه كان ضعيفًا في موسمه الوحيد في ألمانيا: عشرة أهداف في 34 مباراة في جميع المسابقات مما دفع دورتموند للتخلي عنه وتعتبر هذه المباراة بالنسبة له اخذا بالثأر.

باريس ضد يونايتد: فرصة للانتقام..

في 6 مارس من هذا العام، نشر ماركوس راشفورد على إنستغرام احتفاله بمرور عام على انتصار فريقه، حيث تدارك الشياطين الحمر هزيمتهم 2-0 على أرضهم ليتقدموا 3-1 في حديقة الأمراء. كتب راشفورد: “يا لها من ليلة”.

في كل مرة مثل المرة الأولى لسيرجيو راموس

تمثل مباراة ريال مدريد ضد شاختار بداية مشوار المدافع في مشاركته السابعة عشر على التوالي في دوري أبطال أوروبا UEFA.

ومع ذلك لاتزال روح المنافسة للاعب البالغ من العمر 34 عامًا في اعلى مستوايتها. وفي تغريدة له قال: “عليك إعادة تهيئة نفسك كل عام والبدء من الصفر لتعيش كل انتصار، كل فوز، كما لو كان شيئًا جديدًا تمامًا.” أبقه مرتفعا.

أياكس ضد ليفربول: معركة العمالقة

ربما يكون أكثر ما يميز هذه المباراة في الجولة الأولى هو أنها المباراة الأوروبية الثالثة فقط بين أياكس وليفربول. وجاءت المشاجرتان الأوليان في الدور الثاني لكأس أوروبا 1966/67. سجل يوهان كرويف ثلاث أهداف في مباراتي الذهاب والإياب ليفوز أياكس 5-1 في أمستردام ثم تعادل 2-2 على ملعب الأنفيلد. بعد أن سجل في أربع من آخر سبع مباريات خارج أرضه لفريقه، هل يمكن أن يكون محمد صلاح هو النجم هذه المرة؟

ليفاندوفسكي ضد سواريز: من سيتألق أكثر؟

يدخل بايرن ميونيخ بصراعه في الحفاظ على لقبه والظهور بالشكل الرائع في دور المجموعات هذا الموسم، لكن المباراة الافتتاحية ضد أتليتكو ​​البائس يمكن أن تكون محتدمة الى حد ما خاصة مع قدوم الوافد الجديد للوس كولشونيروس لويس سواريز. وتجدر الاشارة إلى أن أربعة فرق تشارك لأول مرة في دور المجموعات في الجولة الأولى: باشاك شهير وكراسنودار ورين يوم الثلاثاء، بينما يلتقي ميدتجيلاند مع أتالانتا في المباراة الافتتاحية يوم الأربعاء.