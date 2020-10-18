دوري أبطال أفريقيا.. بن شرقي يضرب مرمى الرجاء المغربي بالهدف الأول

أحرز الزمالك الهدف الأول في شباك الرجاء البيضاوي ، من عمر الشوط الأول ، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب محمد الخامس فى دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا .
وجاء هدف الزمالك فى الدقيقة 18، عن طريق أشرف بن شرقي بعد عرضية رائعة من زيزو ليقفز على إثرها ويسددها برأسية قوية فتسكن الشباك .
وبدء الفريقان بالهدوء من حيث التمريرات فى وسط الملعب ، كما أغلق الزمالك جميع المساحات التي يمتاز بها الرجاء المغربي من ناحية الأطراف .
وباغت أشرف بن شرقي مرمي الرجاء بتسديدة قوية ليتمكن حارس المغربي من صدها بسهولة فى الدقيقة 10 .
وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:
محمد أبو جبل حراسة المرمى
دفاع : حازم امام ومحمود الونش ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة
وسط :طارق حامد وزيزو و بن شرقي واوباما وإسلام جابر
الهجوم هجوم : مصطفي محمد
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