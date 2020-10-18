دوري أبطال أفريقيا.. بن شرقي يضرب مرمى الرجاء المغربي بالهدف الأول

أحرز الزمالك الهدف الأول في شباك الرجاء البيضاوي ، من عمر الشوط الأول ، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب محمد الخامس فى دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا .

وجاء هدف الزمالك فى الدقيقة 18، عن طريق أشرف بن شرقي بعد عرضية رائعة من زيزو ليقفز على إثرها ويسددها برأسية قوية فتسكن الشباك .

وبدء الفريقان بالهدوء من حيث التمريرات فى وسط الملعب ، كما أغلق الزمالك جميع المساحات التي يمتاز بها الرجاء المغربي من ناحية الأطراف .

وباغت أشرف بن شرقي مرمي الرجاء بتسديدة قوية ليتمكن حارس المغربي من صدها بسهولة فى الدقيقة 10 .

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

محمد أبو جبل حراسة المرمى

دفاع : حازم امام ومحمود الونش ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة

وسط :طارق حامد وزيزو و بن شرقي واوباما وإسلام جابر

الهجوم هجوم : مصطفي محمد