أخويا.. كهربا يهنئ الشناوي على أدائه أمام الوداد | شاهد

نشر لاعب النادي الأهلي محمود عبد المنعم "كهربا"، صورة جديدة عبر خاصية "استوري" علي حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ويظهر في الصورة حارس مرمي النادي الاهلي ومنتخب مصر محمد الشناوي من مباراة أمس أمام نادي الوداد المغربي, وشهد اللقاء تألقا كبيرا من جانب الشناوي من خلال التصدي لعدة فرص خطيرة للاعبي الوداد وايضا انقاذه لركلة جزاء قبل نهاية الشوط الاول كادت ان تقلب المباراة.

وعلق كهربا علي الصورة قائلا: "اخويا".

وحصد محمد الشناوي حارس مرمى فريق الأهلي، جائزة توتال لأفضل لاعب بعد تألقه في مباراة ذهاب نصف النهائي بين الوداد والمارد الأحمر، بالدار البيضاء.

وفاز الأهلي على مضيفه الوداد بنتيجة 2-0، بتوقيع الثنائي محمد مجدي "أفشة" والتونسي علي معلول من ضربة جزاء.

وكتب الحساب الرسمي للاتحاد اللإفريقي لكرة القدم عبر "تويتر: "رسميًا.. جائزة توتال لأفضل لاعب في مباراة ذهاب نصف النهائي بين الوداد والأهلي تذهب إلى محمد الشناوي! Top with upwards arrow above".

وكان الشناوي قد تصدى لضربة جزاء للوداد، سددها بديع أووك، ليضع الثقة في فريقه ويقوده لفوز مهم قبل مباراة الإياب يوم الجمعة المقبل.