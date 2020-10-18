بعد رحيل موسيماني.. صن داونز يخسر أولى مبارياته ويودع السوبر الجنوب إفريقي

ودع فريق ماميلودي صن داونز بطولة كأس MTN 8، على يد نظيره بلوم سيلتيك بخسارته أمامه بهدف نظيف، في افتتاح منافسات المسابقة.

هدف المباراة الوحيد أحرزه ليتسوالو في الدقيقة 69، ليقود فريقه لدور نصف النهائي، ومطيحًا بصن داونز من البطولة في أول مباراة رسمية للفريق بدون بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي.

وتقام تلك البطولة بين أول 8 فرق في بطولة الدوري الجنوب إفريقي في الموسم الماضي، وهي بمثابة كأس السوبر، وتوج بها فريق سوبر سبورت العام الماضي.

وبذلك، يضرب بلوم سيلتيك موعدًا مع سوبر سبورت في دور نصف النهائي للبطولة.

يذكر أن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني رحل عن تدريب صن داونز لينتقل لتدريب الأهلي، بعد فوزه مع صن داونز ببطولتي الدوري والكأس.