قال سامح الشاذلى رئيس الاتحادين المصرى والعربى للغوص والانقاذ وعضو مجلس إدارة الاتحاد الدولى للغوص ان الاتحاد المصرى للغوص والانقاذ حصل على ثقة الاتحاد الدولى للغوص CMAS وتم اختيار مصر لتنظيم الجمعية العمومية للاتحاد الدولى للغوص CMAS بشرم الشيخ خلال الفترة من 2-6 يونية 2021. وأضاف الشاذلي أنه تم تكليف مصر بتنظيم نهائى كأس العالم للأندية للسباحة بالزعانف بشرم الشيخ خلال الفترة من 27-31 أكتوبر 2021. وعلى صعيد آخر تعقد الجمعية العمومية للاتحاد المصرى للغوص والانقاذ يوم الجمعة الموافق 30/10/2020 بمقر الاتحاد باستاد القاهرة الدولى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاتحاد الدولي للغوص والإنقاذ: إقامة الجمعية العمومية ونهائي كأس العالم للأندية في شرم الشيخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.