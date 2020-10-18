الاتفاق يفوز 2-1 على اتحاد جدة في الدوري السعودي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، الفوز على مضيفه اتحاد جدة بنتيجة (2-1)، ضمن مباربات الجولة الأولى من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

شهد الشوط الأول سيطرة كبيرة من جانب نادي الاتحاد، لكن دون خطورة على مرمى الاتفاق، لينتهي بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني، سيطر نادي الاتحاد على مجريات اللقاء، حتى تمكن فهد المولد من تسجيل الهدف الأول للعميد من ركلة جزاء، عند الدقيقة 60.

وفي الدقيقة 80، تمكن فيليب كيس من تسجيل هدف التعادل لنادي الاتفاق، من ركلة جزاء، قبل أن يعود اللاعب ذاته ويسجل الهدف الثاني له ولفريقه من ركلة جزاء أيضًا، عند الدقيقة 87.