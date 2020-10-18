نادي الرجاء يتدخل لحل أزمة ثلاثي الزمالك الممنوعين من دخول ملعب محمد الخامس.. تفاصيل

تدخل مسئولو نادي الرجاء المغربي، لحل أزمة منع أحمد زاهر، المدير الإداري لفريق الزمالك، وحسني خطاب، مترجم البرتغالي باتشيكو، المدير الفني للفريق الأبيض، وأحد مدلكي الفريق من دخول الملعب، قبل مباراة الفريق أمام الرجاء في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
وكان مسئولو الاتحاد الأفريقي، قرروا منع ثلاثي الزمالك، من دخول ملعب محمد الخامس لحضور اللقاء.
وفشلت محاولات مسئولي الزمالك لحل الأزمة قبل أن يتدخل مسئولو النادي المغربي لحل الأزمة وإقناع مسئولي الكاف بالموافقة على دخول الثلاثي للملعب.
وحرص أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بالزمالك، على التواجد معهم فى نفس المكان، وذلك من خلال الالتزام بالتباعد الاجتماعي لمجابهة فيروس كورونا.
ويواجه الزمالك فريق الرجاء المغربي، بعد قليل، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على مركب محمد الخامس.
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